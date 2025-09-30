ФСБ задержала жителя Мордовии, вербовавшего подростков для диверсий по заданию Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мордовии 18-летнего местного жителя, привлекавшего несовершеннолетних к поджогам релейных шкафов по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.