ФСБ задержала жителя Мордовии, вербовавшего подростков для диверсий по заданию Украины

В Мордовии задержан агент украинской разведки, вербовавший подростков для диверсий на железной дороге. 18-летнему юноше может грозить пожизненное заключение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мордовии 18-летнего местного жителя, привлекавшего несовершеннолетних к поджогам релейных шкафов по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, задержанный установил контакт через Telegram с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. За деньги он согласился организовать поджоги релейных шкафов, расположенных вдоль железнодорожных путей в Мордовии.

Для совершения диверсий мужчина привлек к участию несовершеннолетних местных жителей. Своим кураторам из Украины он отправлял фотографии и видео с мест поджогов, а также точные координаты объектов.

Следственный отдел УФСБ по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Террористический акт», предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.