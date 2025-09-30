ФСБ задержала жителя Мордовии, вербовавшего подростков для диверсий по заданию Украины

По информации ведомства, задержанный установил контакт через Telegram с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. За деньги он согласился организовать поджоги релейных шкафов, расположенных вдоль железнодорожных путей в Мордовии.
Для совершения диверсий мужчина привлек к участию несовершеннолетних местных жителей. Своим кураторам из Украины он отправлял фотографии и видео с мест поджогов, а также точные координаты объектов.
Следственный отдел УФСБ по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Террористический акт», предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.