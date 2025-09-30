В Уфе хозяин провалившейся под землю «Лады» пойдет за компенсацией в суд

Владелец «Лады Калины», которую едва не поглотила уфимская земля, намерен судиться за нанесенный ущерб. Ему так и не выплатили компенсацию, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж». Для начала хозяин машины и его юрист намерены определить ответственного за участок, где провалилась «Лада», а уже потом с него взыскать расходы. По данным экспертизы, сумма ущерба составляет 281 тысячу рублей.