В Уфе хозяин провалившейся под землю «Лады» пойдет за компенсацией в суд

Владелец «Лады Калины», которую едва не поглотила уфимская земля, намерен судиться за нанесенный ущерб. Ему так и не выплатили компенсацию, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж». Для начала хозяин машины и его юрист намерены определить ответственного за участок, где провалилась «Лада», а уже потом с него взыскать расходы. По данным экспертизы, сумма ущерба составляет 281 тысячу рублей.
«Башинформу» в пресс-службе мэрии города прокомментировали ситуацию.
«Если решение суда будет в отношение муниципалитета, то оно будет рассмотрено в установленном законом порядке. Пусть суд определит сначала собственника земельного участка», — ответили в мэрии города.
Ранее юрист сообщал, кто должен ответить за «поглощенную» землей «Ладу Калину» в Уфе. Напомним, на улице Интернациональной 9 марта произошел провал грунта. Городские службы приняли оперативные меры, достали провалившуюся в землю машину. В происшествии никто не пострадал.