Экс-глава Солонцовского сельсовета попал под еще одно уголовное дело

Его и четверых сотрудников администрации подозревают в мошенничестве с муниципальным имуществом.

Источник: Следственный комитет РФ

Бывшего главу Солонцовского сельсовета Александра Буценца и четверых сотрудников администрации подозревают в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК Красноярского края.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемые разработали схему по незаконному отчуждению муниципальной земли в поселке Солонцы. Для этого они находили многодетные семьи из Рыбинского района и Зеленогорска, которые имели право на получение участков.

За вознаграждение в 10 тысяч рублей чиновники убеждали женщин из этих семей оформить доверенности на подставных лиц. После этого фигуранты, используя свое служебное положение, выделяли этим семьям 18 земельных участков, а затем по доверенности сразу же продавали их своим родственникам и знакомым.

В результате этих махинаций бюджету Солонцовского сельсовета был причинен ущерб на сумму около 7 миллионов рублей.

Напомним, что бывший глава сельсовета в настоящее время уже отбывает наказание по другому уголовному делу — его приговорили к шести годам колонии за незаконное отчуждение земельных участков на 500 млн рублей. Еще один фигурант заключен под стражу, остальные находятся под мерами пресечения, не связанными с лишением свободы. Расследование продолжается.