Экс-глава Солонцовского сельсовета попал под еще одно уголовное дело

За вознаграждение в 10 тысяч рублей чиновники убеждали женщин из этих семей оформить доверенности на подставных лиц. После этого фигуранты, используя свое служебное положение, выделяли этим семьям 18 земельных участков, а затем по доверенности сразу же продавали их своим родственникам и знакомым.