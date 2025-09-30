Свердловскому экс-замминистра Шилиманову снова отказали в смягчении наказания

Напомним, один из фигурантов уголовного дела — экс-глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов в 2021 году был осужден Октябрьским райсудом Екатеринбурга на 10 лет за получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов (с учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» в 2020 году) получил девять лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд также оштрафовал их на 13 млн руб. Обоим ранее было отказано в смягчении наказания.