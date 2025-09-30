В Челябинске будут судить рецидивиста за покушение и двойное убийство

Челябинский областной суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего копейчанина, который из мести поджёг дом собутыльника. В результате пожара погибли 53-летний мужчина и 66-летняя женщина, сообщили в СУ СКР по региону.
Копейчанина обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Преступление произошло в ночь с 19 на 20 сентября 2024 года в квартире одного из домов по улице Кузнецова в Копейске. Обвиняемый выпивал со своим знакомым. Мужчины повздорили.
Тогда фигурант вышел из квартиры и поджег деревянную лестницу второго этажа подъезда с помощью бумаги и тряпок. В результате от отравления продуктами горения погибли мужчина и женщина. Двое других жильцов сумели выбраться из квартиры через окно.
Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников ОУР ОМВД России по городу Копейску Челябинской области преступника задержали в кратчайшие сроки. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.