В Челябинске будут судить рецидивиста за покушение и двойное убийство

Тогда фигурант вышел из квартиры и поджег деревянную лестницу второго этажа подъезда с помощью бумаги и тряпок. В результате от отравления продуктами горения погибли мужчина и женщина. Двое других жильцов сумели выбраться из квартиры через окно.