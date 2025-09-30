Задержан глава МЧС Кабардино-Балкарии Михаил Надежин

Как пишет ТАСС, Надежин был задержан в своем доме утром 30 сентября оперативниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России и их коллегами из регионального управления. Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Правоохранители также проводят следственные действия по месту жительства и работы фигуранта.