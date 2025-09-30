Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан глава МЧС Кабардино-Балкарии Михаил Надежин

По подозрению в получении крупной взятки задержан глава МЧС Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. По версии следствия, чиновник заключал фиктивные договоры на обслуживание опасных объектов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

В Кабардино-Балкарии задержан начальник республиканского управления МЧС Михаил Надежин. Генерал-майора внутренней службы подозревают в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет ТАСС, Надежин был задержан в своем доме утром 30 сентября оперативниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России и их коллегами из регионального управления. Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Правоохранители также проводят следственные действия по месту жительства и работы фигуранта.

По данным следствия, подозреваемый заключал договоры на проведение аварийно-спасательных работ и обслуживание опасных объектов, включая промышленные предприятия и энергетические комплексы. Реальные проверки этих объектов не проводились.

Надежин руководил республиканским управлением МЧС с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.