Полыхающий в центре города КАМАЗ попал на видео в Воронеже

О пожаре на улице Свободы в полицию сообщили очевидцы — у дома № 22 горел КАМАЗ, принадлежащий строительной организации. Как оказалось, автомобиль подожгли умышленно, а момент поджога попал на камеры видеонаблюдения.
Личность подозреваемого была установлена. В отделе полиции он признался, что находился в состоянии опьянения, поджег ветошь и засунул ее в бензобак автомобиля. Причины своих действий объяснить мужчина не смог. При этом, увидев, что грузовик загорелся, он попытался потушить его и сам получил травмы, от госпитализации отказался.
Уголовное дело на подозреваемого завели по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ведется оценка ущерба. Максимальное наказание, которое может грозить воронежцу, пять лет лишения свободы.