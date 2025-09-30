Ричмонд
Полыхающий в центре города КАМАЗ попал на видео в Воронеже

В Воронеже полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который по неизвестным причинам решил поджечь грузовой автомобиль. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

О пожаре на улице Свободы в полицию сообщили очевидцы — у дома № 22 горел КАМАЗ, принадлежащий строительной организации. Как оказалось, автомобиль подожгли умышленно, а момент поджога попал на камеры видеонаблюдения.

Личность подозреваемого была установлена. В отделе полиции он признался, что находился в состоянии опьянения, поджег ветошь и засунул ее в бензобак автомобиля. Причины своих действий объяснить мужчина не смог. При этом, увидев, что грузовик загорелся, он попытался потушить его и сам получил травмы, от госпитализации отказался.

Уголовное дело на подозреваемого завели по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ведется оценка ущерба. Максимальное наказание, которое может грозить воронежцу, пять лет лишения свободы.