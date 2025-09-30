Полыхающий в центре города КАМАЗ попал на видео в Воронеже

Личность подозреваемого была установлена. В отделе полиции он признался, что находился в состоянии опьянения, поджег ветошь и засунул ее в бензобак автомобиля. Причины своих действий объяснить мужчина не смог. При этом, увидев, что грузовик загорелся, он попытался потушить его и сам получил травмы, от госпитализации отказался.