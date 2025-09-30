Поступила в техникум и пропала. В Иркутске ищут 17-летнюю абитуриентку

В Иркутске полицейские разыскивают 17-летнюю Лилию Романкову, которая перестала выходить на связь.
С заявлением о пропаже девушки в полицию обратилась ее бабушка. По словам заявительницы, внучка приехала в Иркутск для поступления в техникум, но в настоящее время ее местонахождение неизвестно, и на связь она не выходит.
Приметы разыскиваемой на вид 17−18 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лилии Романковой, просят обратиться в полицию по телефонам 8 (3952)-42−04−51, 8−904−115−24−64, к волонтёрам по номерам 8−914−007−02−73, 8−914−940−07−61 или по единому номеру 02 с любого оператора связи.