Директора красноярского «Доринвестстроя» осудили за дачу миллионной взятки оперативнику ФСБ

«Осознав, что работы выполнены с серьезными нарушениями и это грозит разоблачением, директор избрал метод решения вопросов путем дачи взятки. Объектом его коррупционного предложения стал оперативник УФСБ, которому бизнесмен предложил денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 млн рублей. Сотрудник внешне выразил согласие, но немедленно проинформировал свое руководство. Была спланирована операция по задержанию с поличным. Спустя несколько дней, уверенный в успехе своей авантюры, директор “Доринвестстрой” лично передал сотруднику 2 млн рублей и сразу после этого был задержан», — рассказали в прокуратуре.