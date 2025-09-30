Директора красноярского «Доринвестстроя» осудили за дачу миллионной взятки оперативнику ФСБ

Напомним, оперативные мероприятия начались в октябре 2024 года, когда спецслужбы заподозрили руководителя фирмы в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов на ремонт автодорог в Емельяновском районе.
«Осознав, что работы выполнены с серьезными нарушениями и это грозит разоблачением, директор избрал метод решения вопросов путем дачи взятки. Объектом его коррупционного предложения стал оперативник УФСБ, которому бизнесмен предложил денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 млн рублей. Сотрудник внешне выразил согласие, но немедленно проинформировал свое руководство. Была спланирована операция по задержанию с поличным. Спустя несколько дней, уверенный в успехе своей авантюры, директор “Доринвестстрой” лично передал сотруднику 2 млн рублей и сразу после этого был задержан», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал Арцруна Арутюняна виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ и назначил по совокупности с предыдущими приговорами 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 15 млн руб. Также у бизнесмена конфисковали 2 млн рублей — эквивалент взятки.