Страшная авария в Ташкенте: авто буквально разорвало на части

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). Сегодня в соцсетях распространились жуткие кадры с места аварии, произошедшей в Ташкенте. Пользователи пишут, что одним из участников стал Lixiang L9, который ехал по дороге на огромной скорости. По словам очевидцев, водитель L9 не успел вовремя среагировать и зацепил другую машину, перестраивавшуюся на соседнюю полосу. После этого авто врезалось в дорожное ограждение и несколько раз развернулось на трассе.