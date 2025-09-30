Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшная авария в Ташкенте: авто буквально разорвало на части

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). Сегодня в соцсетях распространились жуткие кадры с места аварии, произошедшей в Ташкенте. Пользователи пишут, что одним из участников стал Lixiang L9, который ехал по дороге на огромной скорости. По словам очевидцев, водитель L9 не успел вовремя среагировать и зацепил другую машину, перестраивавшуюся на соседнюю полосу. После этого авто врезалось в дорожное ограждение и несколько раз развернулось на трассе.

Источник: vaib.uz

На видео с места происшествия видно, как от мощного удара автомобиль буквально разорвало на части — вокруг валяются куски кузова и колеса, дорожное полотно усеяно обломками. Картина выглядит устрашающе даже для опытных автомобилистов.

В Управлении безопасности дорожного движения сообщили, что авария произошла 30 сентября примерно в 01:00 напротив дома № 42А по проспекту Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе, недалеко от станции метро «Пушкин». В столкновении участвовали автомобили марки BYD и Lixiang L9.

В результате ДТП водителю Lixiang L9 была оказана первая неотложная медицинская помощь. О его состоянии на данный момент в УБДД не сообщили.

По факту происшествия начата проверка. Сотрудники УБДД напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила, не превышать скорость и быть внимательнее за рулём, чтобы избежать подобных трагедий.