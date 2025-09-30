Страшная авария в Ташкенте: авто буквально разорвало на части

На видео с места происшествия видно, как от мощного удара автомобиль буквально разорвало на части — вокруг валяются куски кузова и колеса, дорожное полотно усеяно обломками. Картина выглядит устрашающе даже для опытных автомобилистов.
В Управлении безопасности дорожного движения сообщили, что авария произошла 30 сентября примерно в 01:00 напротив дома № 42А по проспекту Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе, недалеко от станции метро «Пушкин». В столкновении участвовали автомобили марки BYD и Lixiang L9.
В результате ДТП водителю Lixiang L9 была оказана первая неотложная медицинская помощь. О его состоянии на данный момент в УБДД не сообщили.
По факту происшествия начата проверка. Сотрудники УБДД напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила, не превышать скорость и быть внимательнее за рулём, чтобы избежать подобных трагедий.