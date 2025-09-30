Ричмонд
В Красноярском крае пенсионер отдал мошенникам почти 2,8 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске 73-летний мужчина стал жертвой аферистов, которые представлялись сотрудниками различных ведомств и компаний.

Источник: НИА Красноярск

Сначала пенсионеру позвонил неизвестный, назвавшийся представителем фирмы связи. Под предлогом оформления скидки злоумышленник выманил у мужчины его паспортные данные. Вскоре последовал новый звонок — на этот раз от лица «сотрудника прокуратуры». Ему сообщили, что якобы на имя пенсионера оформлена генеральная доверенность, позволяющая распоряжаться его средствами и имуществом.

Мужчина получил указание снять все накопления и передать их «для защиты». Следуя инструкциям, он отправился в Канск, где обналичил 2,8 млн рублей, а затем поехал в Сосновоборск. Там потерпевший встретился с женщиной, действовавшей по паролю «Чебурашка», и передал ей 2 785 000 рублей. Позже в Красноярске деньги были переведены через банкомат на «безопасный» счет.

Вернувшись домой, зеленогорец понял, что стал жертвой мошенников. Тем не менее злоумышленники продолжили звонить и предлагали «поучаствовать в поимке недобросовестных банкиров», но мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщают в МВД по краю.