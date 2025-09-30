В Красноярском крае пенсионер отдал мошенникам почти 2,8 млн рублей

Мужчина получил указание снять все накопления и передать их «для защиты». Следуя инструкциям, он отправился в Канск, где обналичил 2,8 млн рублей, а затем поехал в Сосновоборск. Там потерпевший встретился с женщиной, действовавшей по паролю «Чебурашка», и передал ей 2 785 000 рублей. Позже в Красноярске деньги были переведены через банкомат на «безопасный» счет.