В Перми молодой челябинец ограбил и избил влюблённую пару в лесу

Пара влюблённых из Перми была ограблена и избита в лесу молодым жителем Челябинска, сообщает городское УМВД.
Инцидент случился в Орджоникидзевском районе города. В местный отдел полиции с заявлением обратился 39-летний мужчина, который рассказал, что он и его возлюбленная стали жертвами ограбления. Во время прогулки по лесному массиву к паре подошёл неизвестный мужчина, который ударил их и отобрал мобильный телефон. После этого юноша сбежал.
Сотрудники полиции собрали приметы подозреваемого и направили их патрульным и оперативным сотрудникам. Во время проверки окрестностей сотрудники уголовного розыска района обнаружили указанного молодого человека. Как оказалось, нападавшим был 21-летний юноша из Челябинска.
После задержания мужчина пояснил, что распорядился украденной вещью по своему усмотрению. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж». Сейчас юноша заключён под стражу, а правоохранители продолжают расследование.