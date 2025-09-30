Ричмонд
В Перми молодой челябинец ограбил и избил влюблённую пару в лесу

Пострадавшие обратились в полицию.

Пара влюблённых из Перми была ограблена и избита в лесу молодым жителем Челябинска, сообщает городское УМВД.

Инцидент случился в Орджоникидзевском районе города. В местный отдел полиции с заявлением обратился 39-летний мужчина, который рассказал, что он и его возлюбленная стали жертвами ограбления. Во время прогулки по лесному массиву к паре подошёл неизвестный мужчина, который ударил их и отобрал мобильный телефон. После этого юноша сбежал.

Сотрудники полиции собрали приметы подозреваемого и направили их патрульным и оперативным сотрудникам. Во время проверки окрестностей сотрудники уголовного розыска района обнаружили указанного молодого человека. Как оказалось, нападавшим был 21-летний юноша из Челябинска.

После задержания мужчина пояснил, что распорядился украденной вещью по своему усмотрению. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж». Сейчас юноша заключён под стражу, а правоохранители продолжают расследование.