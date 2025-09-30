В Перми молодой челябинец ограбил и избил влюблённую пару в лесу

Инцидент случился в Орджоникидзевском районе города. В местный отдел полиции с заявлением обратился 39-летний мужчина, который рассказал, что он и его возлюбленная стали жертвами ограбления. Во время прогулки по лесному массиву к паре подошёл неизвестный мужчина, который ударил их и отобрал мобильный телефон. После этого юноша сбежал.