Начальник в минской фирме обманул подчиненных и клиентов на 200 тысяч рублей ради своего бизнеса, но прогорел

МВД: начальник минской фирмы сядет на 12 лет, обманув подчиненных и клиентов.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала в Минске руководителя-махинатора, рассказали в пресс-службе МВД.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний бывший начальник отдела крупной минской организации. Работая управленцем на фирме, начальник систематически одалживал деньги у подчиненных. Некоторым он вернул деньги с процентами, что помогло ему потом получить в долг намного более крупные суммы.

После этого он стал затягивать сроки возврата, несмотря на расписки и угрозы.

А во время следствия была раскрыта и вторая схема обмана. Трем клиентам злоумышленник продал дорогостоящее оборудование в рассрочку, а взносы попросил перечислять ежемесячно не на счет фирмы, а на его личную карту.

— Все деньги по принципу пирамиды фигурант использовал, чтобы покрывать долги. Часть вкладывал в собственный бизнес, который прогорел, — прокомментировали в пресс-службе.

Общий ущерб составил примерно 200 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

