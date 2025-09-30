Начальник в минской фирме обманул подчиненных и клиентов на 200 тысяч рублей ради своего бизнеса, но прогорел

Милиция задержала в Минске руководителя-махинатора, рассказали в пресс-службе МВД.
Фигурантом уголовного дела стал 33-летний бывший начальник отдела крупной минской организации. Работая управленцем на фирме, начальник систематически одалживал деньги у подчиненных. Некоторым он вернул деньги с процентами, что помогло ему потом получить в долг намного более крупные суммы.
После этого он стал затягивать сроки возврата, несмотря на расписки и угрозы.
А во время следствия была раскрыта и вторая схема обмана. Трем клиентам злоумышленник продал дорогостоящее оборудование в рассрочку, а взносы попросил перечислять ежемесячно не на счет фирмы, а на его личную карту.
— Все деньги по принципу пирамиды фигурант использовал, чтобы покрывать долги. Часть вкладывал в собственный бизнес, который прогорел, — прокомментировали в пресс-службе.
Общий ущерб составил примерно 200 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
