На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем «залез» на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы.
По версии следствия, 23 июля 2025 года подозреваемый, находившийся на тот момент в отпуске, вступил в конфликт со своей соседкой. На почве ссоры мужчина распылил содержимое находившегося у него в руках огнетушителя в лицо женщине.
В пресс-службе уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что соседи конфликтуют уже много лет. Эта ссора произошла во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования, уточнил глава пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если в ходе судебного разбирательства фигуранта дела признают виновным, он будет уволен из МВД, подчеркнул Горелых.
Горелых также отметил, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, согласно которому он обязан приходить по вызову дознавателя, следователя или в суд, а также в случае перемены места жительства должен сообщать об этом.