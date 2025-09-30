На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры

Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем «залез» на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы.