Омичка убила друга для сохранения брака

По данным прокуратуры, омичка частично подтвердила инкриминируемую вину, пояснив, что у нее не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, преступление произошло спонтанно и необдуманно. Также женщина пояснила, что защищалась от потерпевшего, поскольку он был в агрессивном состоянии и намеревался, по ее мнению, избить ее.