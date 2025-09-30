Омичка убила друга для сохранения брака

Прокуратура Омска сообщила во вторник, 30 сентября 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Она признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
"В суде установлено, что в вечернее время 21 сентября 2024 г. данная гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате общежития, нанесла кухонным ножом удар в грудь своему знакомому, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
Конфликт произошел на почве ревности потерпевшего к осужденной по причине ее нежелания расторгнуть брак со своим супругом, находящимся в командировке", — рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры, омичка частично подтвердила инкриминируемую вину, пояснив, что у нее не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, преступление произошло спонтанно и необдуманно. Также женщина пояснила, что защищалась от потерпевшего, поскольку он был в агрессивном состоянии и намеревался, по ее мнению, избить ее.
Суд назначил омичке наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Отметим, что в 2017 году осужденная уже отбывала наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть своего сожителя.