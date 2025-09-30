Пособник мошенников задержан после обмана девочки на 10 млн руб. в Москве

«В полицию с заявлением обратилась 45-летняя москвичка. Установлено, что на телефон несовершеннолетней дочери гражданки позвонили неизвестные и представились работниками различных государственных органов. Под предлогом декларирования денежных средств и спасения родителей от уголовного преследования злоумышленники убедили подростка собрать имеющиеся дома сбережения, в том числе в иностранной валюте, ювелирные украшения и передать их курьеру. Общий ущерб составил более 10 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Братеевская задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что полученные от девочки денежные средства вместе с вырученными от сдачи в ломбард украшений он перевел на криптокошелек кураторов», — рассказали в пресс-службе.