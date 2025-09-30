Ричмонд
Пособник мошенников задержан после обмана девочки на 10 млн руб. в Москве

Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетней в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: ГУ МВД

«В полицию с заявлением обратилась 45-летняя москвичка. Установлено, что на телефон несовершеннолетней дочери гражданки позвонили неизвестные и представились работниками различных государственных органов. Под предлогом декларирования денежных средств и спасения родителей от уголовного преследования злоумышленники убедили подростка собрать имеющиеся дома сбережения, в том числе в иностранной валюте, ювелирные украшения и передать их курьеру. Общий ущерб составил более 10 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Братеевская задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что полученные от девочки денежные средства вместе с вырученными от сдачи в ломбард украшений он перевел на криптокошелек кураторов», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту следователем следственного отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям и устанавливают личности соучастников.