Пособник мошенников задержан после обмана девочки на 10 млн руб. в Москве

«В полицию с заявлением обратилась 45-летняя москвичка. Установлено, что на телефон несовершеннолетней дочери гражданки позвонили неизвестные и представились работниками различных государственных органов. Под предлогом декларирования денежных средств и спасения родителей от уголовного преследования злоумышленники убедили подростка собрать имеющиеся дома сбережения, в том числе в иностранной валюте, ювелирные украшения и передать их курьеру. Общий ущерб составил более 10 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Братеевская задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что полученные от девочки денежные средства вместе с вырученными от сдачи в ломбард украшений он перевел на криптокошелек кураторов», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту следователем следственного отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям и устанавливают личности соучастников.