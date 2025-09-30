Автомобиль столкнулся с тепловозом на ж/д переезде в Костанае

«По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen, не убедившись в безопасности проезда и проигнорировав сигнал семафора, выехал на железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал тепловоз», — рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.