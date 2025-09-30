Ричмонд
Автомобиль столкнулся с тепловозом на ж/д переезде в Костанае

В Костанае водитель легкового автомобиля проигнорировал сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях в районе ПЧСТР сотрудники полиции собрали весь необходимый материал.

«По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen, не убедившись в безопасности проезда и проигнорировав сигнал семафора, выехал на железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал тепловоз», — рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинскую организацию.