Автомобиль столкнулся с тепловозом на ж/д переезде в Костанае

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях в районе ПЧСТР сотрудники полиции собрали весь необходимый материал.
«По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen, не убедившись в безопасности проезда и проигнорировав сигнал семафора, выехал на железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал тепловоз», — рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.
В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинскую организацию.