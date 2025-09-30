Карта бита. Единственному вору в законе Татарстана грозит до 15 лет

История с карточным долгом стала для него самой дорогой партией. Игра, где ставки — не деньги, а свобода. Если вина Сычева будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Пока же единственный татарстанский вор в законе остаётся за решёткой и молчит, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Кажется, его время подошло к концу.