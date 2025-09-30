Карта бита. Единственному вору в законе Татарстана грозит до 15 лет

К первоначальным обвинениям в мошенничестве добавилась тяжкая статья о занятии высшего положения в преступной иерархии, которая грозит ему до 15 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стала история с карточным долгом, которая привела к вымогательству и угрозам, а теперь может поставить точку в криминальной карьере последнего «коронованного» авторитета республики.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Новый виток дела.
Советский райсуд Казани продлил срок содержания под стражей Романа Сычева. До 30 ноября он останется в следственном изоляторе. Теперь ему вменяют не только мошенничество и вымогательство, но и куда более тяжкую статью — занятие высшего положения в преступной иерархии. За это грозит до 15 лет лишения свободы.
Сычев вёл себя на заседании спокойно, шутил с родственниками и поддерживал друзей, пришедших в зал суда. На вопросы судьи о работе ответил коротко: «Нет, не работал». Уточнил, что у него есть жена и малолетний ребёнок. Судимость не погашена.
Карточный долг, BMW и угрозы.
История, приведшая к задержанию, началась ещё в 2022 году. Тогда казанец Рустем Гарипов проиграл в подпольном покерном клубе сначала 1,5 млн рублей, а потом — по версии следствия — целых 8 млн. Чтобы расплатиться, он продал свой Audi, но долг только рос. В ситуацию вмешался Фрол Фомин, который познакомил Гарипова с Сычевым.
По материалам дела, Рома Сыч пообещал урегулировать вопрос: долг в 4 млн снизить до 2 млн. Взамен он предложил схему — продать Land Cruiser Prado и купить новый BMW X5. Гарипов согласился. Но уже в 2023-м история повторилась: «игорные» снова напомнили о долге, а Сычев якобы потребовал ещё 1,3 млн, ссылаясь на неисправности в BMW. В итоге сумма только увеличивалась, а угрозы становились жёстче.
Когда денег у Гарипова не осталось, он обратился в полицию. В итоге на скамье подсудимых оказались не только Сафин, Шаронов и Фёдоров — организаторы подпольных игр, но и Фомин. Их дела уже рассматриваются в судах. Криминальный круг замкнулся на Сычеве.
«Высшее положение» как приговор.
Следователь Айрат Гиниятуллин отметил, что дело осложнено объёмом — более четырёх томов. Кроме того, в отношении Сычева возбуждено ещё одно производство — по статье 210.1 УК РФ. Это статья новая и крайне тяжкая. Она касается именно «воров в законе» и за сам статус предусматривает серьёзный срок.
Адвокат Андрей Лепин пытался добиться смягчения меры пресечения — на подписку о невыезде. Он напоминал, что Сычев сам пришёл в следственный комитет по повестке, имеет семью и постоянное место жительства. Но судья Марат Хаертдинов оставил меру без изменений: арест до конца ноября.
Своё «воровское» имя Сычев получил ещё в 37 лет, поддержали его тогда влиятельные фигуры криминального мира. Он оставался последним коронованным авторитетом из Татарстана, не отказавшимся от титула. Но времена изменились и в России теперь за сам статус «вора в законе» можно получить срок.
История с карточным долгом стала для него самой дорогой партией. Игра, где ставки — не деньги, а свобода. Если вина Сычева будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Пока же единственный татарстанский вор в законе остаётся за решёткой и молчит, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Кажется, его время подошло к концу.