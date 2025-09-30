Ричмонд
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств

В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Расследование проведено Департаментом АФМ по г. Астана.

Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства “ДАМУ”.

С целью получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости.

В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья.

Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.

Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.

Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.

Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.

Судом они признаны виновными и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.

Приговор не вступил в законную силу.