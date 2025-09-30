Ричмонд
Омич устроил смертельное ДТП, в котором погибли женщина и ребёнок

Обвинение планируют ужесточить в связи с гибелью второго человека.

Двое водителей, среди которых 45-летний житель Омска, арестованы по делу о смертельном ДТП на трассе М-5 под Туймазами. Им предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей, и оставлении места аварии. Об этом сообщает СУ СК России по Башкортостану.

По версии следствия, 25 сентября мужчины на двух автомобилях нарушили правила, выехав на встречную полосу под знак «Обгон запрещён». Это спровоцировало лобовое столкновение других машин.

В результате аварии на месте погибла 39-летняя женщина. Позже в больнице скончался один из четверых пострадавших детей. Обвинение планируют ужесточить в связи с гибелью второго человека.