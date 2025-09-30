Омич устроил смертельное ДТП, в котором погибли женщина и ребёнок

Двое водителей, среди которых 45-летний житель Омска, арестованы по делу о смертельном ДТП на трассе М-5 под Туймазами. Им предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей, и оставлении места аварии. Об этом сообщает СУ СК России по Башкортостану.