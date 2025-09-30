СК проверит загрязнение Темерника неочищенными водами

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по данному факту СУ СК России по Ростовской области уже проводилась процессуальная проверка. В рамках нового поручения контроль за ее исполнением возложен на центральный аппарат СК. Ведомство должно оценить степень экологического ущерба, выявить возможные нарушения законодательства и принять меры для предотвращения дальнейшего загрязнения Темерника.