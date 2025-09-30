СК проверит загрязнение Темерника неочищенными водами

Информация опубликована в официальном аккаунте приемной Бастрыкина в социальной сети ВКонтакте.
Жители сообщили, что более десяти лет локальные очистные сооружения ЖК Суворовский сбрасывают неочищенные канализационные стоки непосредственно в р. Темерник.
«Постоянный выброс сточных вод загрязняет водоем, ухудшает экологическую обстановку в городе и может отрицательно влиять на здоровье ростовчан. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции до настоящего времени не приносили заметных результатов», — уточнили в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по данному факту СУ СК России по Ростовской области уже проводилась процессуальная проверка. В рамках нового поручения контроль за ее исполнением возложен на центральный аппарат СК. Ведомство должно оценить степень экологического ущерба, выявить возможные нарушения законодательства и принять меры для предотвращения дальнейшего загрязнения Темерника.