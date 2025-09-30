Возмещение морального вреда, 4 года колонии. Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП под Гомелем

На суде водитель полностью признал вину, заявил о чистосердечном раскаянии. Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемом ему деянии. На основании ч.4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 8 лет. Также в отношении него будет применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших материальное возмещение морального вреда в общей сумме Br70 тыс. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.