Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 29 сентября Власов объявил о своем уходе на службу в зону СВО и подал в отставку с поста замгубернатора. В этот же день на чиновника надели наручники.
Экс-замгубернатора Кубани Власова обвиняют в присвоении гумпомощи для СВО
Бывший и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО).
По предварительным данным, чиновник может быть причастен к хищению средств целевой субсидии, предназначенной для обеспечения добровольческих подразделений и казаков, участвующих в спецоперации. В частности, бойцы жаловались на нехватку обмундирования и снаряжения, которые вынуждены были покупать за свой счет. Между тем, именно эти средства, по версии следствия, расхищались с участием высокопоставленных лиц. Об этом пишут «РИА Новости».