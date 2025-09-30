Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетный волгоградец умер после отказа скорой: проверку проводит СКР

Трагическая ситуация произошла в Волжском.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи мужчине в городе Волжском.

Поводом стала публикация в СМИ о смерти многодетного отца, которой предшествовала неквалифицированная помощь медиков. В сентябре 2025 года его супруга дважды вызывала скорую из-за ухудшения состояния мужа, однако ему отказали в госпитализации. Женщина самостоятельно отвезла его в медучреждения, где в одном из них поставили диагноз, но выбранная методика лечения оказалась ошибочной, что привело к летальному исходу.

В следственном управлении по Волгоградской области уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения Бастрыкина взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, а по итогам расследования потребуют доклад о ходе и результатах.