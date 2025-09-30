Многодетный волгоградец умер после отказа скорой: проверку проводит СКР

Поводом стала публикация в СМИ о смерти многодетного отца, которой предшествовала неквалифицированная помощь медиков. В сентябре 2025 года его супруга дважды вызывала скорую из-за ухудшения состояния мужа, однако ему отказали в госпитализации. Женщина самостоятельно отвезла его в медучреждения, где в одном из них поставили диагноз, но выбранная методика лечения оказалась ошибочной, что привело к летальному исходу.