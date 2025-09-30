Житель Ангарска получил срок за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Житель Ангарска получил 12,5 лет тюрьмы за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. 9 ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у потерпевшего, обвиняемый из-за личной неприязни, нанес хозяину квартиры несколько ударов кулаками по голове и удар коленом в грудь. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 38-летний мужчина после этого не пришел в сознание и спустя несколько дней умер в больнице.