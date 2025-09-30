Ричмонд
Житель Ангарска получил срок за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

44-летнего мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Ангарска получил 12,5 лет тюрьмы за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. 9 ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у потерпевшего, обвиняемый из-за личной неприязни, нанес хозяину квартиры несколько ударов кулаками по голове и удар коленом в грудь. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 38-летний мужчина после этого не пришел в сознание и спустя несколько дней умер в больнице.

— Спустя несколько часов, подсудимый вновь употребил спиртное, но уже в другой компании. Во время застолья возникла ссора, в результате которой он ударил 39-летнего мужчину металлическим костылем по голове и телу. После этого подсудимый скрылся, а женщина вызвала скорую, потерпевший выжил, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После случившегося мужчину задержали. Свою вину он признал частично, рассказав свои версии произошедшего. 44-летнего гражданина признали виновным и приговорили его к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года.