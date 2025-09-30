Ричмонд
Во Владивостоке водитель наехал на 9-летнюю девочку

Несовершеннолетняя получила травмы, ей назначили лечение.

Источник: Госавтоинспекция Владивостока

Во Владивостоке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на канал Госавтоинспекции Владивостока.

Инцидент произошел днем 29 сентября во Владивостоке в районе дома № 36 по улице Давыдова. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП развивались следующим образом: водитель автомобиля Toyota Hiace двигался задним ходом по придомовой территории, когда совершил наезд на пешехода. Девочка-пешеход в возрасте 9 лет пересекала территорию справа налево по ходу движения транспортного средства.

Последствия аварии оказались серьезными для ребенка. В результате наезда девочка получила телесные повреждения, ее направили на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы провели необходимую проверку. В отношении водителя Toyota Hiace составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Примечательно, что водитель имеет 24-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее «КП» писала, что в Приморье в ДТП на трассе А-370 «Уссури» погибли два человека.