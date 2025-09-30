Во Владивостоке водитель наехал на 9-летнюю девочку

Правоохранительные органы провели необходимую проверку. В отношении водителя Toyota Hiace составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Примечательно, что водитель имеет 24-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.