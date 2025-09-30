Муж попытался взять вину за убийство на себя: женщина превратила уютное застолье в поножовщину

По данным следствия, этой весной, 3 мая, обвиняемая вместе с мужем распивала спиртное в доме их общего знакомого на улице Строителей. Когда супруг женщины ушел в магазин, между хозяйкой дома и гостьей произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине два удара ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.