Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муж попытался взять вину за убийство на себя: женщина превратила уютное застолье в поножовщину

Житель Башкирии попытался взять на себя вину жены за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке завершили расследование дела против 60-летней местной жительницы, ее обвиняют в убийстве, которое первоначально пытался взять на себя ее супруг. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, этой весной, 3 мая, обвиняемая вместе с мужем распивала спиртное в доме их общего знакомого на улице Строителей. Когда супруг женщины ушел в магазин, между хозяйкой дома и гостьей произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине два удара ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Когда муж обвиняемой вернулся, они вместе покинули место преступления. На следующий день мужчина обратился в полицию и сознался в убийстве. Однако в ходе совместной работы СК и МВД удалось установить истинную картину произошедшего и доказать причастность женщины к преступлению.

Все материалы с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.