Воронежский фермер привлекла на работу 11 иностранцев-нелегалов

Полицейские из Центра по противодействию экстремизму обнаружили в селе Подколодновка Богучарского района барак, где нелегально проживали 11 граждан Беларуси, не имеющих права на нахождение и работу на территории России.
Рабочих в период с января по август 2025 года наняла глава фермерского хозяйства для выращивания зерновых, овощей и фруктов. Женщина организовала для иностранцев необходимые условия проживания.
По факту отдел дознания ОМВД России по Богучарскому району возбудил уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранных граждан. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.