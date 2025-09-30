Ричмонд
Воронежский фермер привлекла на работу 11 иностранцев-нелегалов

5 лет тюрьмы грозит воронежскому фермеру за привлечение на работу иностранцев.

Источник: ГУ МВД

Полицейские из Центра по противодействию экстремизму обнаружили в селе Подколодновка Богучарского района барак, где нелегально проживали 11 граждан Беларуси, не имеющих права на нахождение и работу на территории России.

Рабочих в период с января по август 2025 года наняла глава фермерского хозяйства для выращивания зерновых, овощей и фруктов. Женщина организовала для иностранцев необходимые условия проживания.

По факту отдел дознания ОМВД России по Богучарскому району возбудил уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранных граждан. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.