Российский военный суд приговорил к 16 годам заключения гражданина Молдовы, который по заданию спецслужб Украины ввез в РФ в тайнике взрывные устройства, сообщает Генеральная прокуратура России.
«Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова Мариуса Пруняну… Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, не позднее февраля 2024 года Пруняну на Украине вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками разведки украинского Минобороны. По заданию спецслужбы он приобрел Toyota Land Cruiser с двумя аккумуляторами и получил в Молдавии новый паспорт без отметок о пребывании на Украине, чтобы беспрепятственно попасть в Россию якобы для прохождения в Санкт-Петербурге тренировок по тхэквондо.
Затем он получил от сообщников в Кишиневе скрытые в полом автомобильном аккумуляторе взрывные устройства фугасного действия с зарядами иностранного производства. Тайник он установил на место одного из штатных аккумуляторов в автомобиле, на котором въехал в Россию из Латвии. Ввезенные в Россию устройства Пруняну должен был доставить в Волгоград и Саратов, куда направился по трассе М-11 Нева, однако 6 апреля 2024 года его задержали на одной из АЗС, а взрывные устройства были изъяты и обезврежены.
Уголовное дело в отношении организаторов и участников террористического сообщества выделено в отдельное производство, следствие продолжается, сообщает rusputnikmd_2.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).