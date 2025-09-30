Гражданин Молдовы осужден российским военным судом: Его приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу за провоз взрывных устройств

Затем он получил от сообщников в Кишиневе скрытые в полом автомобильном аккумуляторе взрывные устройства фугасного действия с зарядами иностранного производства. Тайник он установил на место одного из штатных аккумуляторов в автомобиле, на котором въехал в Россию из Латвии. Ввезенные в Россию устройства Пруняну должен был доставить в Волгоград и Саратов, куда направился по трассе М-11 Нева, однако 6 апреля 2024 года его задержали на одной из АЗС, а взрывные устройства были изъяты и обезврежены.