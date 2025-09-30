Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня заявила о задержании граждан Беларуси и Италии

Таможня раскрыла детали задержания граждан Беларуси и Италии.

Источник: Комсомольская правда

Таможня заявила о задержании граждан Беларуси и Италии. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«Граждане Беларуси и Италии, намеревавшиеся ввезти из Литвы запрещенные вещества, задержаны», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что установить нарушителей, которые ехали на рейсовом автобусе «Каунас-Минск» через пункт пропуска «Каменный Лог», сотрудникам таможни помогли служебные собаки. Установлено, что гражданин Беларуси спрятал в кошельке бумажный сверток с запрещенный веществом. Эксперт смог подтвердить, что это опасный психотроп.

Во втором случае гражданин Италии спрятал от таможни в личных вещах опасное наркотическое средство. Гродненская региональная таможня завела уголовные дела. Так, в отношении белоруса уголовное дело было заведено по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса, в отношении итальянца — по части 1 статьи 328−1 УК.

Тем временем начальник в минской фирме обманул подчиненных и клиентов на 200 тысяч рублей ради своего бизнеса, но прогорел.

Кроме того, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.

А еще белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.