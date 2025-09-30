Таможня заявила о задержании граждан Беларуси и Италии

В ведомстве уточнили, что установить нарушителей, которые ехали на рейсовом автобусе «Каунас-Минск» через пункт пропуска «Каменный Лог», сотрудникам таможни помогли служебные собаки. Установлено, что гражданин Беларуси спрятал в кошельке бумажный сверток с запрещенный веществом. Эксперт смог подтвердить, что это опасный психотроп.