Таможня заявила о задержании граждан Беларуси и Италии. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Граждане Беларуси и Италии, намеревавшиеся ввезти из Литвы запрещенные вещества, задержаны», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что установить нарушителей, которые ехали на рейсовом автобусе «Каунас-Минск» через пункт пропуска «Каменный Лог», сотрудникам таможни помогли служебные собаки. Установлено, что гражданин Беларуси спрятал в кошельке бумажный сверток с запрещенный веществом. Эксперт смог подтвердить, что это опасный психотроп.
Во втором случае гражданин Италии спрятал от таможни в личных вещах опасное наркотическое средство. Гродненская региональная таможня завела уголовные дела. Так, в отношении белоруса уголовное дело было заведено по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса, в отношении итальянца — по части 1 статьи 328−1 УК.
