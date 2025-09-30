Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода обжаловал арест

Обвиняемый в получении взятки нижегородский экс-вице-мэр Штокман обжаловал арест.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, обвиняемый в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Московском районном суде.

«Решение суда о мере пресечения Штокману в законную силу не вступило… Поступила апелляционная жалоба. Обжаловали арест», — рассказали в суде.

Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, жалоба от арестованного 26 сентября Штокмана поступила в понедельник, рассматривать ее будут в Нижегородском областном суде, дата еще не назначена.

Во вторник пресс-служба СК РФ сообщила, что Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением.

Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. По месту его жительства следователи СК России провели обыск.