Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова неизвестные повредили новые контейнерные площадки

Две новые контейнерные площадки повредили вандалы в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону неизвестные повредили новые контейнерные площадки, которые были установлены по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в рамках пилотного проекта. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Одна из площадок была полностью разобрана, а другая получила повреждения. Информация о произошедшем направлена в правоохранительные органы.

Региональный оператор уже восстановил одну из поврежденных площадок. Несмотря на инциденты, представитель компании заверил, что работы по установке новых контейнерных площадок будут продолжены в запланированном порядке.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше