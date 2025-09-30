В центре Ростова неизвестные повредили новые контейнерные площадки

В центре Ростова-на-Дону неизвестные повредили новые контейнерные площадки, которые были установлены по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в рамках пилотного проекта. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Одна из площадок была полностью разобрана, а другая получила повреждения. Информация о произошедшем направлена в правоохранительные органы.
Региональный оператор уже восстановил одну из поврежденных площадок. Несмотря на инциденты, представитель компании заверил, что работы по установке новых контейнерных площадок будут продолжены в запланированном порядке.
