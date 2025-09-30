Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соликамске расследуют смерть на рабочем месте завотделением горбольницы

Медика без сознания обнаружили коллеги в помещении ординаторской.

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смерти на рабочем месте заведующего отделением ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница города Соликамск».

Медика без сознания обнаружили коллеги 29 сентября около 17:00 в помещении ординаторской. Работодатель направил в краевое ведомство соответствующее извещение.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи после проведения реанимационных действий констатировала смерть работника горбольницы 1971 года рождения.

Трудовая инспекция приступила к формированию комиссии по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин происшествия.

Ранее стало известно о смерти известного врача-реаниматолога Дмитрия Антипина. Он много лет проработал в Перинатальном центре Соликамска и посвятил медицине более 20 лет.