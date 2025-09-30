В Соликамске расследуют смерть на рабочем месте завотделением горбольницы

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смерти на рабочем месте заведующего отделением ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница города Соликамск».
Медика без сознания обнаружили коллеги 29 сентября около 17:00 в помещении ординаторской. Работодатель направил в краевое ведомство соответствующее извещение.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи после проведения реанимационных действий констатировала смерть работника горбольницы 1971 года рождения.
Трудовая инспекция приступила к формированию комиссии по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин происшествия.
Ранее стало известно о смерти известного врача-реаниматолога Дмитрия Антипина. Он много лет проработал в Перинатальном центре Соликамска и посвятил медицине более 20 лет.