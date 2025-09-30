Житель Башкирии признался в убийстве, которого не совершал

В Белорецке 60-летняя местная жительница предстанет перед судом за убийство мужчины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 3 мая фигурантка вместе с супругом распивала спиртное в доме их общего знакомого на улице Строителей. Когда ее муж ушел в магазин, между хозяином жилища и гостьей произошел конфликт. Женщина нанесла мужчине два удара ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Когда супруг белоречанки вернулся, они покинули место преступления. На следующий день муж фигурантки обратился в полицию и сам сознался в убийстве.