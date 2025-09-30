В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии

КРАСНОЯРСК, 30 сен — РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
«Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия журналисту иностранного и регионального интернет-изданий, подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысяч рублей.
В правоохранительных органах ранее уточнили РИА Новости, что дело заведено против журналистки Светланы Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте «Сибирь. Реалии*». Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах «Комсомольская правда — Красноярск» и «Аргументы и факты на Енисее».
В пресс-службе регионального СК сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты «г» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии.
* Признано СМИ-иноагентом.