В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии

В пресс-службе регионального СК сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты «г» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии.