Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже пропал посол ЮАР во Франции

ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники.

Источник: Спорт РИА Новости

«Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались», — говорится в материале.

По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены.

По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.