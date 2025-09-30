В Париже пропал посол ЮАР во Франции

«Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались», — говорится в материале.
По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены.
По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.