В Челябинске врача будут судить за смерть пациента при выводе из запоя

В Челябинске перед судом предстанет 31-летний врач, который пытался вывести мужчину из запоя и ввел ему сильнодействующее вещество. После этого состояние пациента резко ухудшилось, и он скончался. Как сообщили в региональном управлении СКР, медик не имел лицензии на оказание таких услуг.
Все произошло 15 января. Врач оказал помощь 47-летнему жителю деревни Касарги и ввел ему внутривенно сильнодействующие вещества, не имея на это лицензии. Спустя время состояние пациента ухудшилось.
По местам его проживания и работы прошли обыски, изъяли препараты с сильнодействующими веществами и документацию, указывающую на незаконную работу. Также выявлены 13 возможных соучастников нарколога-нелегала.
В отношении врача заведено уголовное дело по статьям о незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконной медицинской деятельности, повлекшей смерть человека. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы направлены в Центральный районный суд Челябинска, а расследование в отношении его соучастников продолжается.