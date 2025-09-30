В Челябинске врача будут судить за смерть пациента при выводе из запоя

В Челябинске перед судом предстанет 31-летний врач, который пытался вывести мужчину из запоя и ввел ему сильнодействующее вещество. После этого состояние пациента резко ухудшилось, и он скончался. Как сообщили в региональном управлении СКР, медик не имел лицензии на оказание таких услуг.