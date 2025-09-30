Бастрыкин взял на контроль инцидент с осквернением Братской могилы в Воронеже

В ряде региональных пабликов появилась информация о том, что в Воронеже подросток осквернил Братскую могилу в сквере ВГАУ имени императора Петра I. Любопытно, что нарушитель сам выложил в соцсети видео, на котором он забрался на мемориал и слушал музыку. После этого региональный Следком возбудил уголовное дело.