Бастрыкин взял на контроль инцидент с осквернением Братской могилы в Воронеже

Глава СК РФ запросил доклад у воронежского коллеги Селюкова.

В ряде региональных пабликов появилась информация о том, что в Воронеже подросток осквернил Братскую могилу в сквере ВГАУ имени императора Петра I. Любопытно, что нарушитель сам выложил в соцсети видео, на котором он забрался на мемориал и слушал музыку. После этого региональный Следком возбудил уголовное дело.

Теперь же председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в СК.