Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассе

— 27 октября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Шевроле-Нива» (212300−55). На 75-м км автодороги «Лог-Новогригорьевская-Клетская-Распопинская-Серафимович» фигурант уголовного дела допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся по своей полосе автомобилем ГАЗ-3102 под управлением 64-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.