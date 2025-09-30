Ветер сорвал крышу дома и оставил часть поселка без света в Хабаровском крае

В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района утром 30 сентября налетел сильный ветер. С пятиэтажного дома на улице Пушкина сорвало крышу. Листы кровли полетели вниз и повредили линии электропередачи. Из-за этого часть поселка осталась без света. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.