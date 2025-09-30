Ричмонд
Ветер сорвал крышу дома и оставил часть поселка без света в Хабаровском крае

Сотрудники экстренных служб работают на месте.

Источник: прокуратура Хабаровского края

В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района утром 30 сентября налетел сильный ветер. С пятиэтажного дома на улице Пушкина сорвало крышу. Листы кровли полетели вниз и повредили линии электропередачи. Из-за этого часть поселка осталась без света. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На место приехали сотрудники экстренных служб. Они убирают обломки и восстанавливают электроснабжение. За их работой следит прокурор района Александр Прокопчук.

«Прокуратура проверит, как местные власти исполняли обязанности по содержанию дома и его крыши. Если выяснится, что допущены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Устранение последствий происшествия находятся под контролем прокуратуры.