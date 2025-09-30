Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержаны четверо подозреваемых в подготовке подрыва отдела полиции

Решением Махачкалинского суда арестованы четверо жителей Буйнакска. Они приобрели компоненты для взрывного устройства и готовили теракт в отделе полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Четверо жителей Буйнакска арестованы по подозрению в подготовке подрыва отдела полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Следствие выяснило, что задержанные планировали теракт в отделе МВД Буйнакского района. Для реализации этого плана один из них приобрел компоненты для создания взрывного устройства. На фигурантов заведены уголовные дела по статьям о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Суд в Махачкале решил заключить подозреваемых под стражу.