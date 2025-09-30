В Дагестане задержаны четверо подозреваемых в подготовке подрыва отдела полиции

Следствие выяснило, что задержанные планировали теракт в отделе МВД Буйнакского района. Для реализации этого плана один из них приобрел компоненты для создания взрывного устройства. На фигурантов заведены уголовные дела по статьям о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Суд в Махачкале решил заключить подозреваемых под стражу.