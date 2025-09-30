Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы — Бишкек

Страшные кадры последствий аварии появились 30 сентября в соцсетях. В описании указано, что ДТП произошло 29 сентября. На видео — фрагменты транспортных средств, которые искорежило до неузнаваемости, они разбросаны по трассе, рядом — тела погибших.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 107-м километре автодороги Алматы — Бишкек.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции начато досудебное расследование. По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
Полиция обращается к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.