Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы — Бишкек

В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Страшные кадры последствий аварии появились 30 сентября в соцсетях. В описании указано, что ДТП произошло 29 сентября. На видео — фрагменты транспортных средств, которые искорежило до неузнаваемости, они разбросаны по трассе, рядом — тела погибших.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 107-м километре автодороги Алматы — Бишкек.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции начато досудебное расследование. По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

сказано в комментарии

Полиция обращается к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.