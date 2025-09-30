Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы — Бишкек

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции начато досудебное расследование. По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.