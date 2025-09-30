«Взяла сбережения семьи в 30 000 долларов, оформила в банке кредиты, готова была продать авто». Жительница Минска лишилась крупной суммы денег, получив сообщение в мессенджере

«Начальник» сообщил про случившуюся утечку данных. И добавил, что лицевые счета сотрудников попали к мошенникам. «Руководитель» предупредил минчанку, что с ней свяжутся для проверки правоохранители, добавив, что с ними необходимо сотрудничать.