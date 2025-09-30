Ричмонд
«Взяла сбережения семьи в 30 000 долларов, оформила в банке кредиты, готова была продать авто». Жительница Минска лишилась крупной суммы денег, получив сообщение в мессенджере

Минчанка лишилась сбережений семьи в $30 000 после сообщения в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка лишилась сбережений семьи в $30 000 после сообщения в мессенджере. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД обратилась 38-летняя жительница Минска, получившая в мессенджере сообщение якобы от своего руководителя.

«Имя и фотография профиля совпадали с реальными, поэтому женщина безоговорочно поверила, что общается с начальником», — сообщили в милиции.

«Начальник» сообщил про случившуюся утечку данных. И добавил, что лицевые счета сотрудников попали к мошенникам. «Руководитель» предупредил минчанку, что с ней свяжутся для проверки правоохранители, добавив, что с ними необходимо сотрудничать.

В ГУВД подчеркнули, что на самом деле это были мошенники. Жительница Минска, действуя по указаниям аферистов, взяла сбережения семьи общей суммой 30 000 долларов, оформила в банке кредиты на еще 44 000 долларов.

«Все эти деньги минчанка перевела на иностранные счета. Она также согласилась продать личный автомобиль, однако спустя время осознала, что стала жертвой обмана», — привели подробности в ведомстве.

По указанному факту было заведено уголовное дело.

Тем временем начальник в минской фирме обманул подчиненных и клиентов на 200 тысяч рублей ради своего бизнеса, но прогорел.

Ранее таможня заявила о задержании граждан Беларуси и Италии.

Кроме того, белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.