«Взяла сбережения семьи в 30 000 долларов, оформила в банке кредиты, готова была продать авто». Жительница Минска лишилась крупной суммы денег, получив сообщение в мессенджере

Минчанка лишилась сбережений семьи в $30 000 после сообщения в мессенджере. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В Центральное РУВД обратилась 38-летняя жительница Минска, получившая в мессенджере сообщение якобы от своего руководителя.
«Имя и фотография профиля совпадали с реальными, поэтому женщина безоговорочно поверила, что общается с начальником», — сообщили в милиции.
«Начальник» сообщил про случившуюся утечку данных. И добавил, что лицевые счета сотрудников попали к мошенникам. «Руководитель» предупредил минчанку, что с ней свяжутся для проверки правоохранители, добавив, что с ними необходимо сотрудничать.
В ГУВД подчеркнули, что на самом деле это были мошенники. Жительница Минска, действуя по указаниям аферистов, взяла сбережения семьи общей суммой 30 000 долларов, оформила в банке кредиты на еще 44 000 долларов.
«Все эти деньги минчанка перевела на иностранные счета. Она также согласилась продать личный автомобиль, однако спустя время осознала, что стала жертвой обмана», — привели подробности в ведомстве.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
