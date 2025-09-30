Ричмонд
У главы Крымского района проходят обыски

У главы Крымского района Сергея Леся проходят обыски. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в отношении главы Крымского района Сергея Леся правоохранительные органы проводят проверку. В отношении чиновника также подан иск прокуратурой о взыскании имущества. В списке ответчиков — сам Сергей Лесь, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие. Подробности дела не раскрываются.

Кроме того, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Краснодарского края Елены Самыгиной. Поводом стала продажа земельного участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства, без проведения торгов и на льготных условиях.