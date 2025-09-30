У главы Крымского района проходят обыски

Ранее сообщалось, что в отношении главы Крымского района Сергея Леся правоохранительные органы проводят проверку. В отношении чиновника также подан иск прокуратурой о взыскании имущества. В списке ответчиков — сам Сергей Лесь, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие. Подробности дела не раскрываются.