В Польше по запросу ФРГ задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

В польском городе Прушкув недалеко от Варшавы задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие следователи считают подозреваемым в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Его планируют экстрадировать в Германию, пишет польская радиостанция RMF FM.

Источник: Reuters

СМИ писали, что, согласно данным следствия, Владимир Журавлев находился на борту судна «Андромеда», которое могло использоваться для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря. 21 июня 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. На момент выдачи ордера мужчина находился в Прушкуве, но задержать его не удалось: 6 июля, как сообщалось, он уехал на Украину. Польская прокуратура заявила, что немецкие коллеги допустили ошибку и некорректно указали адрес подозреваемого, а в специальную базу для погранслужб его имя не внесли.

Новость дополняется

Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
