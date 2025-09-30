В Польше по запросу ФРГ задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

СМИ писали, что, согласно данным следствия, Владимир Журавлев находился на борту судна «Андромеда», которое могло использоваться для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря. 21 июня 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. На момент выдачи ордера мужчина находился в Прушкуве, но задержать его не удалось: 6 июля, как сообщалось, он уехал на Украину. Польская прокуратура заявила, что немецкие коллеги допустили ошибку и некорректно указали адрес подозреваемого, а в специальную базу для погранслужб его имя не внесли.