Водитель школьного автобуса рассказал, как попал в ДТП под Неманом и кто из детей пострадал

В то утро он посадил пятерых школьников на остановке в посёлке Лесное. «Я проехал немного, а за воинской частью солнце ослепило. Я зацепил обочину, там трава мокрая, и в дерево врезался. Все дети были пристёгнуты: они как сели, я им сразу сказал пристегнуться. Девятилетняя девочка сидела в конце автобуса, у неё была ссадина на лице. У меня была аптечка, заклеили пластырем. Сам сразу позвонил в 112. Родители детей приехали на машинах. Скорая ребят осмотрела, ту девочку мама сама повезла в больницу в Советск», — рассказал мужчина.