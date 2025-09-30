Ричмонд
Водитель школьного автобуса рассказал, как попал в ДТП под Неманом и кто из детей пострадал

9-летнюю девочку увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

Водителя школьного автобуса, попавшего в ДТП в Неманском районе, ослепило солнце. Эту версию случившегося «Клопс» рассказал сам шофёр.

Мужчина водит автобус с 2018 года, последние несколько лет перевозит детей. В аварию, по его словам, попал впервые.

В то утро он посадил пятерых школьников на остановке в посёлке Лесное. «Я проехал немного, а за воинской частью солнце ослепило. Я зацепил обочину, там трава мокрая, и в дерево врезался. Все дети были пристёгнуты: они как сели, я им сразу сказал пристегнуться. Девятилетняя девочка сидела в конце автобуса, у неё была ссадина на лице. У меня была аптечка, заклеили пластырем. Сам сразу позвонил в 112. Родители детей приехали на машинах. Скорая ребят осмотрела, ту девочку мама сама повезла в больницу в Советск», — рассказал мужчина.

По данным источника в экстренных службах региона, девочка ударилась подбородком. Других травм у неё нет.

В Неманском районе школьный автобус съехал на обочину и врезался в дерево рано утром в понедельник, 29 сентября. Следком организовал доследственную проверку по статье 238 УК РФ. За рулём жёлтого ПАЗа сидел водитель 1973 года рождения.