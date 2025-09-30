Ричмонд
Три человека в тяжелом состоянии: пять человек пострадали из-за обрушения башенного крана

Под Уфой из-за обрушения башенного крана пострадали пять человек.

Источник: Комсомольская правда

На строящейся площадке в селе Миловка Уфимского района Башкирии произошло падение конструкции башенного крана во время его сборки. По данным пресс-службы МЧС республики, в кабине на момент происшествия находились два человека.

В результате инцидента оба рабочих, находившихся в кабине, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Уфы, трое из них — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели МЧС, Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

