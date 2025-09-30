В Ленинградской области проверяют пять складов с алкоголем

В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах. В воскресенье сообщалось, что в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам отравлений жителей Ленобласти суррогатным алкоголем были задержаны 14 человек.