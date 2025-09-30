Лжесотрудник военкомата похитил у крымчанки более миллиона под предлогом оформления пропуска

За последнюю неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 43 человека, которые потеряли более 19 миллионов рублей. Такую статистику привели в региональном Управлении МВД.
В частности, среди жертв оказалась жительница Симферопольского района, которой поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником военного комиссариата. Мужчина сообщил собеседнице, что ей нужно прийти в военкомат за наградой сына. Для этого требовалось только предъявить электронный пропуск, который он сразу же предложит оформить.
Женщина, ничего не подозревая, поделилась своими личными данными и кодами, которые получила в смс. В результате с ее счета списали около 1 миллиона 300 тысяч рублей.