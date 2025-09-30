На стройке под Уфой рухнул башенный кран с людьми

На стройке в поселке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции сообщает МЧС региона.
В кабине находились 2 человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести.
Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет.
Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы (трое в тяжелом состоянии).
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают спасатели МЧС России, Управления гражданской защиты и другие экстренные службы.