Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стройке под Уфой рухнул башенный кран с людьми

Пять человек госпитализированы.

Источник: МЧС Башкирии

На стройке в поселке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции сообщает МЧС региона.

В кабине находились 2 человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести.

Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет.

Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы (трое в тяжелом состоянии).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают спасатели МЧС России, Управления гражданской защиты и другие экстренные службы.